Adesione della Svezia alla Nato | primo via libera dal parlamento turco | ora manca l’ok di tutta l’assemblea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Laè sempre più vicina a diventare membro. La commissione affari Esteri delha infatti dato un prima via liberorichiesta dinazione all’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. In questo modo è stato saltato un altro ostacolo per l’di Stoccolma all’Alleanza atlantica. Spetterà ora all‘intera assemblea del, dove l’alleanza al governo del presidente Recep Tayyip Erdogan detiene la maggioranza dei seggi, vagliare la candidatura svedese. Al momento non è ancora stata fissata una data per la discussione: il mese scorso la commissione Affari esteri delaveva ...