Adesione della Svezia alla Nato | primo via libera dal Parlamento turco | ora manca l’ok di tutta l’assemblea

(Di martedì 26 dicembre 2023) Laè sempre più vicina a diventare membro. La commissione affari Esteri delha infatti dato un prima via liberorichiesta dinazione all’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. In questo modo è stato saltato un altro ostacolo per l’di Stoccolma all’Alleanza atlantica. Spetterà ora all‘intera assemblea del, dove l’alleanza al governo del presidente Recep Tayyip Erdogan detiene la maggioranza dei seggi, vagliare la candidatura svedese. Al momento non è ancora stata fissata una data per la discussione: il mese scorso la commissione Affari esteri delaveva ...

Stoltenberg: 'Bene il voto turco sulla Svezia' Il segretario generaleNato Jens Stoltenberg 'accoglie con favore' il voto parlamentare turco sull'Svezia all'Alleanza atlantica. ...Il protocollo diSvezia dovra' ora essere approvato dallassemblea generale per lultima fase del processo legislativo in Turchia. Lo riporta Euronews specificando che nessuna data e' ...Ora manca il voto per la ratifica in aula del trattato di adesione, ancora non in calendario La commissione degli Esteri del Parlamento turco ha detto oggi il primo sì all'adesione della Svezia alla N ...La Svezia è sempre più vicina a diventare membro della Nato. La commissione affari Esteri del parlamento turco ha infatti dato un prima via libero alla richiesta di adesione della nazione ...