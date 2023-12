Addio a Richard Franklin | icona di Doctor Who

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 dicembre 2023) La notte di Natale ha segnato la fine di un’era per la televisione britannica con la scomparsa di, celebre per il suo ruolo del Capitano Mike Yates in “Who“., amato dai fan per il suo talento e dedizione, è deceduto serenamente nel sonno, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. La triste notizia è stata annunciata attraverso un post su social media dall’amico Liam Rudden, portavoce della famiglia di. Il messaggio condivide il dolore e la tristezza per la perdita dell’attore: “È con grande tristezza che la famiglia dimi ha chiesto di condividere la notizia della sua scomparsa…è morto serenamente nel sonno.” Nato a Londra nel 1936,ha intrapreso ...