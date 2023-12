ADDETTO PIANIFICAZIONE PERCORSI

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 26 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 15/12/2023 SETTORE: No ProfitSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore autotrasporti 1/a allaIn questo ruolo la persona si occuperà della gestione edell’attività di distribuzione e dei ritiri della merce, relazionandosi con gli autisti, gestendo le loro tratte e ottimizzando la gestione dei mezzi. Il profilo ideale è un candidati che ha esperienza nel settore autotrasporti/logistica con una buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici, con ottime capacità di lavoro in squadra e problem solving. Luogo di lavoro Città di castello (PG) autotrasporti logistica CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.