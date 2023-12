ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO CARTOTECNICO

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 26 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 13/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per azienda nel settore1 ADDETTO ALL’Il candidato sarà inserito in produzione dove si occuperà dell’. L’attività è semplice e richiede solo una buona manualità e attenzione. Sono valutati candidati anche alla prima esperienza. Restribuzione CCNL Grafica artigianato Full time orario spezzato Luogo di lavoro San Giustino (PG) manualità CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.