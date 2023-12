Accoltellata in autogrill sull’A1 | incappucciato la colpisce e scappa Ricoverata a Careggi

(Di martedì 26 dicembre 2023) E' accaduto, oggi, 26 dicembre 2023, intorno alle 14.15, in un'area di servizio sull'A1. La donna, italiana, 58 anni, secondo quanto si apprende, era in viaggio accompagnata dalle due figlie, rispettivamente di 29 e 31 anni, che non hanno assistito alla scena perchè si trovavano all'interno dell'L'articolo proviene da Firenze Post.

