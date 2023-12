Accoltellata da un uomo incappucciato all' autogrill Bisenzio Est | orrore sull' A1 | scatta la caccia all' uomo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un inquietante caso di cronaca nera scuote Santo Stefano. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 dicembre, unha aperto lo sportello di un'auto parcheggiata, aggredendo con un coltello la donna presente all'interno, per poi fuggire via. Il tutto è accaduto si è verificato nell'area di servizio'autostrada A1Est, tra Firenze e Prato. La vittima, una donna di 58 anni che stava rincasando da Roma, stava viaggiando verso Milano insieme alle sue due figlie, di 29 e 31 anni, le quali fortunatamente non hanno assistito all'attacco, poiché al momento della brutale aggressione si trovavano all'interno dell'. La donna ferita è stata trasportata in ospedale a Careggi in codice 2, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul ...

L'aggressore, incappucciato, avrebbe aperto lo sportello dell'auto della vittima e l'avrebbe colpita a una coscia. La donna è stata accompagnata all'ospedale di Careggi con codice 2, cioè con urgenza. Ricerche in corso per rintracciare l'aggressore. La polizia non esclude che possa trattarsi di un'aggressione avvenuta in ambito familiare. Paura vicino Firenze nord, in un'area di servizio sull'A1: oggi, intorno alle 14.15, un uomo incappucciato ha aperto lo sportello di una macchina che era parcheggiata, ha accoltellato