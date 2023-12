80 trattori per fare un albero di Natale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ottantaschierati in Piazza del Papa, parcheggiati in formazione per delineare i contorni luminosi e brillanti del gigantesco, scenografico e suggestivodidedicato alla memoria di Massimo Guglielmo, uno dei fondatori della Fiera Agricola del Basso Lazio. La grandezza della composizione, non percepibile vista dalla strada, è apparsa in tutta la sua magnificenza nelle immagini registrate da un drone che si è alzato in volo sulla piazza per riprendere la luminosa composizione dall’alto. “Siamo felicissimi che l’idea sia piaciuta a tanti cittadini. Tutto è nato dalla proposta di Tommaso Del Signore, uno dei giovani componenti dello staff della Fiera Agricola del Basso Lazio. Con l’entusiasmo proprio della sua età – dice il consigliere delegato all’agricoltura Gaetano Spiridigliozzi – ci ha illustrato l’idea, ...