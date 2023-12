365 giorni con Maria | 26 dicembre Qualcosa di inspiegabile accade in quel luogo

Amatissima per il Treno del Foliage, la Ferrovia Vigezzina - Centovalli è operativaall'anno e anche per questo inverno proporrà una promozione imperdibile: dall'8 gennaio al 3 marzo si ...Lo scorso anno un gruppo di bambini aveva protestato contro la chiusura del campo della Ravezza di via Lavadore a Celle, trasformato dall'amministrazione in un parcheggio perl'anno. 'E ...Il suo dipinto diverrà oggetto di una grande devozione, sintomo dell’attaccamento del popolo latino-americano a Maria Santissima.Questo significa che, a differenza di come accade in Italia o nel resto del mondo occidentale, in cui il calendario ha una durata di 365 giorni, il calendario islamico è formato da 354 giorni. Per ...