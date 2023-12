26 Dicembre 1946 | fondazione del Movimento Sociale Italiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il 26vi è ladelad opera di reduci della RepubblicaItaliana come Giorgio Almirante e Pino Romualdi ed alcuni ex componenti del regime fascista. Questovuole nasce con l’intento di mantenere viva la fiamma del fascismo. Si pone infatti in opposizione all’Italia repubblicana e al suo sistema democratico ma non lo condanna espressamente, come fanno invece altri partiti neo fascisti dell’epoca. Il 3delalla riunione per la stipula dell’atto costitutivo vi parteciparono rappresentanti del gruppo neofascista, il Fronte, ildi Unità, il ...