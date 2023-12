2023Eleusis | tra installazioni | sculture e foto le mostre ancora visitabili dopo la chiusura

(Di martedì 26 dicembre 2023) (Adnkronos) – Si è chiuso ufficialmente con una cerimonia di tre giorni il programma di, che ha visto la cittadina greca di Elefsina – insieme alla romena Timisoara e all'ungherese Veszprém – detenere quest'anno il titolo di Capitale europea della Cultura. In 315 giorni,, spettacoli,, allestiti per lo più in spazi riportati

... installazione scultorea in tre parti creata appositamente perdall'artista visiva ... dunque, un 'luogo', traumatizzato dall'attività umana, che tuttavia consente la relazionenatura e ...Un mix reinterpretato nel ricco programma di: per un anno 30 luoghi caratteristici ... e declinati in 436 'misteri' a comporre un fitto calendario di eventiconcerti, mostre, spettacoli ...(Adnkronos) – Si è chiuso ufficialmente con una cerimonia di tre giorni il programma di 2023Eleusis, che ha visto la cittadina greca di Elefsina – insieme alla romena Timisoara e all'ungherese Veszpré ...Tra questi, l'ex fabbrica di sapone ... In Situ Realities', con 12 cortometraggi sulla storia delle persone e l'identità di luoghi, co-prodotti con 2023Eleusis e proiettati in prima assoluta. A ...