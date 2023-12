Zirkzee al Napoli dopo Osimhen | colpo con la clausola | le cifre

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Nonostante il rinnovo, il futuro di Victorè ancora in bilico. Ilvuole Joshuaper sostituirlo: occasione con larescissoria.una trattativa estenuante, durata mesi, ilè riuscito a rinnovare il contratto di Victor. L’attaccante nigeriano ha firmato un prolungamento record fino al 2026. All’interno del contratto è presente anche unarescissoria da 130 milioni di euro. Con il prolungamento di contratto arrivato ufficialmente a poche ore dal calcio d’inizio di Roma-è diventato il giocatore più pagato dell’intera Serie A. Con ben 10 milioni di euro all’anno,è riuscito a mettersi alle spalle in ...

, cifre clausola Secondo quanto riportato da Calciomercato.com , nel contratto dicol Bologna è stata infatti inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ...Nel contratto dicol Bologna è stata infatti inserita una clausola rescissoria da 40 ... Un messaggio chiaro anche a, Milan e a tutte le big, in Italia e all'estero, che seguono Joshua e ...Tra Piotr Zielinski e l'Inter c'è già un accordo di massima per l'arrivo a parametro zero nell'estate del 2024.Ora sulle tracce del giocatore ci sono già parecchi top club. In Italia Napoli e Milan su tutti. Ma c'è sempre l'ombra del Bayern Monaco ...