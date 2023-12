WWE | “205 Live doveva diventare la terza ora di Raw” | la rivelazione di Roadd Dogg

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Oggi 205è ricordato come uno show con tante potenzialità ma dal successo molto inferiore alle attese. Certamente rispetto ad NXT, che è sbarcato sui network nazionali e che adesso è diventato a tutti gli effetti un asset che la WWE riesce a monetizzare, la storia di 205è stata molto meno gloriosa., oggi Senior Vice Presidente ofEvents della WWE, ha parlato al suo podcast “Oh You Didn’t Know” di questo show, svelando che potevaaddirittura laora di Raw. Una vetrina per i talenti più leggeri “B.G.” James, ha spiegato: “C’è tanta gente fantastica che pesa meno di 90 chili. Guardate entrambi i roster in questo momento, ne sono pieni zeppi. Era un’opportunità per portare quel tipo di talenti, quelli più minuti dello ...