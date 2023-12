Waldek | Napoli Fans Polonia | “Studiatevi TerzoTempoNapoli!…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 25 dicembre 2023) In esclusiva a TerzoTempo, un’interessante chiacchierata conWouldy, cittadino polacco che vive da anni in Italia, a, tifosissimo del, come vedi ilin questa Stagione? “Non mi piacciono alcune valutazioni che si sentono e si leggono sui media. Troppe valutazioni sono sbilanciate da una parte sola. Cioè dalla parte della Società. Esse risultano ARBITRARIE. Esattamente come le conduzioni ARBITRALI che stiamo vedendo tutti e tutte…”, se ho intuito bene: non ti piacciono le opinioni a senso unico? “Esattamente. Sarebbe ora di dire basta alle responsabilità a “senso unico”. Cerchiamo di essere seri. Ognuno ha le proprie, di responsabilità! Ho perfino sentito affermare che coloro che osano parlare degli ...