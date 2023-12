VOTI&STATS – Torino | l’occasione perduta di Ricci

(Di lunedì 25 dicembre 2023) I quotidiani hanno espresso il loro giudizio per Samueledelnel corso della gara contro l’Udinese «Si limita al compitino e non sempre gli riesce»: il giudizio de La Gazzetta dello Sport relativo alla prestazione dicontro l’Udinese segnalain-Udinese. Il centrocampista, tornato titolare, non ha convinto del tutto. Anche l’altro quotidiano di casa Cairo, il Corriere della Sera, lo ha “rimandato” col 5,5 e lav seguente motivazione: «Non è al suo solito livello, si muove con serenità ma lavora tanto. Fa a sportellate al centro, prova qualche sfondamento ma sempre con poca fortuna».

