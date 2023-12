Volley SuperLega 2023 2024 | il programma dell’11a giornata su Rai Sport e VBTV

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Sulla piattaforma streamingball World TV, e in chiaro su Rai(con Rai Play) torna lo spettacolo delcon laMaschilegiunta all’11adella regular season. In chiaro sulla Rai seguiranno il campionato la coppia formata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Per seguire invece tutte le partite di Serie … L'articolo proviene dain TV.

Pochi ma buoni. Le promesse, in alcuni casi già certezze, che hanno già messo più di un piede in campo in Superlega lasciano ben sperare per il ... (oasport)

Per quanto riguarda ilmaschile, i ragazzi di Allianz Milano e Mint VeroMonzadisputeranno l'undicesima giornata di andata dimartedì 26 dicembre.Femminile 23 Dic 1 su ...2023 - 2024Tabellino partita LUBE Civitanova - VeronaSquadra in casa LUBE Civitanova Squadra avversaria VeronaSfida fra chi vuole risalire la classifica (Verona) e ...Santo Stefano all’Eurosuole Forum per una mangiata di grande pallavolo, dopo la tre giorni "abbuffate" in famiglia. Ottima soluzione per domani 26 dicembre (ore 15.30 con diretta Rai Sport, VBTV e Ra ...E' un derby a distanza tutto veneto quello che assegna l'ultimo posto ancora vacante nei quarti di finale di Coppa Italia nella giornata del 26 dicembre che chiude il girone di andata di Superlega. Tu ...