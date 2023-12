Violenti scontri a Belgrado | 35 arresti e poliziotti feriti

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il raduno, però, è degenerato in una contestazione violenta , con migliaia di dimostranti che si sono diretti verso la sede del Municipio per assaltarla. In tanti a più riprese hanno cercato di ...

La partita del Girone C di Serie C tra Casertana e Foggia si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol realizzati da Montalto e Curcio nel primo ... (calcioweb.eu)

Come ha riferito in serata il presidente Vucic , che ha convocato una riunione urgente del Consiglio per la sicurezza nazionale, almeno 35 dimostrantisono stati arrestati con l'accusa di ...a Belgrado ieri sera durante una manifestazione antigovernativa organizzata da 'La Serbia contro la violenza' per denunciare i presunti brogli nelle elezioni parlamentari e ...A Belgrado si è conclusa nella tarda serata di ieri la protesta violenta dell'opposizione, i cui sostenitori hanno assediato per ore la sede del Municipio cercando a più riprese ...Assalto al Municipio, 35 arresti, agenti feriti. Il cartello di opposizione denuncia una manipolazione del voto con il presunto afflusso di bosniaci senza diritto di voto ...