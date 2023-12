VIDEO – Thuram | che spasso con Calhanglu e Arnautovic! Il video di Natale

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Marcusshow neldirealizzato dall’Inter! Il dietro le quinte insieme ai compagni di squadra Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic. DIETRO LE QUINTE – Divertimento nel dietro le quinte deldirealizzato dall’Inter, in particolare Marcus, protagonista di un “assolo” con un tamburello! Con lui anche Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic, osservano ridendo. Di seguito il dietro le quinte deldidell’Inter. .@MarcusXmas show ?#ChristmasInTheMaking @hakanc10 pic.twitter.com/CbeVbLEw1c — Inter (@Inter) December 25, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...