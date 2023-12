Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Notiziario 19:20 claudio veloccia SULLA A91FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA PONTE GALERIA E MALAGROTTA DIREZIONESEMPRE PER INCIDENTE IN VIA PRENESTINA LUNGHE CODE TRA PRATO FIORITO E C OLLE MONFORTANI DIREZIONE VIA DI TORRENOVA AD APRILIA SI STA SVOLGENDO E CONTINUERA’ FINO AL 6 GGENNAIO L’EVENTO DENOMINATO “NATALE APRILIANO”, SONO ATTIVI QUINIDI fino alle 22:00 I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral