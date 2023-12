Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Notiziario 18:20 claudio veloccia PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONEAD APRILIA SI STA SVOLGENDO E CONTINUERA’ FINO AL 6 GGENNAIO L’EVENTO DENOMINATO “NATALE APRILIANO”, SONO ATTIVI QUINIDI fino alle 22:00 I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A FONTE NUOVA CONTINUANO FINO AL 7 APRILE DEI LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ATTIVO IL DIVIETO DI SOSTA, IL SENSO SENSO UNICO ALTERNATO E IL LIMITE DI VELOCITÀ FINO A 30 KM/H SU VIA MOLISE Servizio fornito da Astral