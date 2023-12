Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Notiziario 16:20 claudio veloccia A FONTE NUOVA CONTINUANO FINO AL 7 APRILE DEI LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ATTIVO IL DIVIETO DI SOSTA, IL SENSO SENSO UNICO ALTERNATO E IL LIMITE DI VELOCITÀ FINO A 30 KM/H SU VIA MOLISE AD APRILIA SI STA SVOLGENDO E CONTINUERA’ FINO AL 6 GGENNAIO L’EVENTO DENOMINATO “NATALE APRILIANO”, SONO ATTIVI QUINIDI IN FASCIA 08:00 – 22:00 I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO SULLA VIA NOMENTANA CONTINUANO FINO AL 31 DICEMBRE DEI LAVORI DI SCAVO ALL’ALTEZZA DEL KM 21, ISTITUITO IL SESNO UNICO ALTERNATO FINO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI Servizio fornito da Astral