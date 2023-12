United | Ten Hag perde un altro difensore per infortunio

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Crisi infortuni per il Manchester: out anche Lindelof, costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico

Il Manchester United perde ancora e scivola all'ottavo posto in Premier League: Erik Ten Hag sempre più in bilico (itasportpress)

...di risultati del Manchesterè alimentata anche da una lunga lista di infortunati. Ultimo ma non per importanza è quello di Victor Lindelof , pedina fondamentale nelle gerarchie di ErikHag ...... chiudendo all'ultimo posto nel girone, il Manchestersta vivendo una crisi pesante. I tifosi sperano che la svolta societaria possa dare una spinta sul rendimento degli uomini diHag. Pronostico Manchester United-Aston Villa quote: una sfida delicatissima per ten Hag che rischia di essere esonerato dopo l'eliminazione dalla Champions ...