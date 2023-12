Un 2023 da dimenticare | un 2024 per ripartire | Matteo Berrettini punta a essere nuovamente protagonista

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 dicembre 2023)riparte da Francisco Roig per unda. Il tennista azzurro, dopo aver interrotto una lunghissima collaborazione con Vincenzo Santopadre, ha deciso di affidarsi al tecnico spagnolo, che per oltre 15 anni ha fatto parte del team Nadal. Una scelta dettata in parte anche dal deludente, in cuiè stato frenato dagli infortuni e non è riuscito ad esprimersi al meglio come aveva fatto nelle stagioni precedenti. Lo testimonia il ranking Atp, in cui il romano è scivolato alla posizione numero 92, che finirà per incidere sulla sua stagione. A meno di risultati strepitosi fin da subito, sarà infatti costretto a passare per le qualificazioni e magari anche a giocare qualche Challenger. La verità è che si tratta di discorsi relativi visto che la ...