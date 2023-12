Ultimo | i diritti del brano Non lasciare le mie mani donati all’UNICEF

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il Natale diè un pensiero per l’UNICEF, idelNonle mieandranno devoluti in beneficienza, il cantautore romano che da sempre è dalla parte degli “ultimi”, ha scelto di donare a UNICEF id’autore di una tema natalizio, che vede protagonisti proprio i bambini, un invito a non smettere mai di sorprendersi e credere nei sogni, cercando negli altri un po’ di se stessi e rimanendo incantati davanti alle cose semplici, come la neve che cade all’improvviso. Si intitola Nonle mie, testo e musica di, che lascia l’interpretazione alle voci angeliche del coro della scuola di musica Cluster, da lui diretti e protagonisti anche del ...

L'edizione de Il Corriere dello Sport parla anche della Serie A e in particolare dei diritti tv. Termine ultimo per il rilanci o lunedì (pianetamilan)

Sempre dalla parte degli ultimi. Una frase che, per Niccolò Moriconi, è impegno e identità tanto da trarne il suo nome d’arte. E anche per questo ... (funweek)

A lui che ha subito accettato la proposta, ha pensato quest'anno il presidente del Centro...pediatria del Santo Stefano ma anche per la direzione sanitaria di presidio che fino all'...... subì una pesantissima condanna della Corte europea deidell'uomo, nel 2013 con la ormai nota sentenza Torreggiani. Per capire il livello di allarme, l'indulto e amnistia risalgono al ...A 75 anni dalla firma della Dichiarazione universale per la tutela dei diritti umani, papa Francesco ricorda quanto ci sia ancora da fare. Nuovo appello per la protezione dei civili e gli aiuti ...La polizia dello Sri Lanka ha annunciato di aver arrestato quasi 15mila persone nel corso di una vasta operazione antidroga condotta nell'arco di una settimana con il sostegno dell'esercito e ...