(Di lunedì 25 dicembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano essere in primo piano ti conferito il Medio Oriente almeno 70 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo in un campo profughi nella striscia di Gaza lo riferisce Al Jazira sottolineando che un portavoce del ministro della sanità Palestina ed è l’attacco di Israele come una massacro durante la notte le operazioni militari italiane ci sarebbero concentrate nel centro della striscia seconda Jazeera nelle12 ore sono state uccise circa la stragrande maggioranza delle quali danni ai bambini le cose che sono cadute su case ed edifici distruggendo quartieri infrastrutture dalle quali le strade che conducono dentro e fuori da campi profughi le forze armate di Israele fa riferimento ad una guerra complessa e complicata con 156 soldati uccisi ...