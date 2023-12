Ultima generazione in Parlamento? Luca Mercalli | la bomba sul partito verde

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Quelle degli eco-vandali? Ragazzate. Anzi, meglio: Mercallate. Non prendetevela con i giovani di, che versano vernici sui monumenti nazionali, e neppure con quelli di Extinction Rebellion che sversano coloranti direttamente nelle acque di Venezia o nel Tevere. Parola di, meteorologo molto mediatico, ospite quasi fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa e firma “green” del Fatto quotidiano, che per loro auspica addirittura un futuro in politica: «Non hanno un programma concreto, per fare qualcosa dovrebbero sedersi in. Che facciano unloro». Alè. Intervistato dalla Stampa, l'esperto con il papillon è uno dei più convinti assertori italiani del cambiamento climatico indotto dall'uomo e dell'impatto determinante dell'inquinamento sul ...