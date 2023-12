Ultima Generazione | blitz alla messa di Natale in Basilica a Padova | “Gesù nasce | il pianeta muore”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Undegli attivisti per il clima di. Due cittadini aderenticampagna Fondo Riparazione promossa da, hanno preso la parolafine delladi mezzanotte dinelladi Sant’Antonio a, esponendo cartelli con scritto “, il” e “Meno soldi alle armi, più soldigente”. Un gesto eclatante che sta facendo molto discutere. Una diciassettenne, inginocchiata all’altare rivolta ai fedeli, ha iniziato a parlare, ma dopo poche decine di secondi è stata accompagnata fuori dal servizio di sicurezza della ...

Quelle degli eco-vandali? Ragazzate. Anzi, meglio: Mercallate. Non prendetevela con i giovani di Ultima generazione , che versano vernici sui ... (liberoquotidiano)

Il blitz a Sant’Antonio di Padova : i due ragazzi fermati dal servizio di sicurezza, portati in questura e denunciati (repubblica)

"Gesù nasce, il pianeta muore'' e ''Meno soldi alle armi, più soldi alla gente'', questi i due cartelli esposti dagli attivisti diche hanno inscenato la protesta nella Basilica di Sant'Antonio a Padova. In due, Federica e Tommaso, hanno preso la parola alla fine della messa di mezzanotte . Sono stati portati ...Ricordiamo che lo sgravio fiscale viene concesso anche nel caso in cui, oltre alla caldaia, si acquistino pure le valvole termostatiche dida collegare ai propri caloriferi. Il ...Due attivisti aderenti alla campagna "Fondo Riparazione" hanno preso la parola alla fine della messa di mezzanotte esponendo dei cartelli con scritto "Gesù nasce, il pianeta muore'' e ''Meno soldi all ...Blitz durante la messa di Natale alla basilica di Sant'Antonio, gli attivisti di Ultima generazione fermano la celebrazione. E' intervenuta la polizia alla basilica del… Leggi ...