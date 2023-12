Ucraina | Zelensky | “Questo Natale crea atmosfera giusta per il 2024”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il presidente ucraino Volodimir, su X scrive: "Vigilia diin tempo di guerra: i nostri guerrieri hanno abbattuto non solo circa 30 droni Shahed e diversi missili, ma anche altri due aerei russi. I terroristi russi hanno perso cinque aerei in una settimana.l'per l'intero anno a venire: l'delle nostre capacità" L'articolo proviene da Firenze Post.

Mosca, intanto, ha annunciato che le sue truppe controllano completamente la città di Marinka, nella regione di Donetsk, Ucraina orientale. 'Le nostre unità d'assalto oggi ... Lo si era stabilito lo scorso luglio, con un decreto firmato dal presidente: nel tentativo di liberarsi dall'influenza russa, anche culturale, la Chiesa ortodossa di Kiev non celebra più il Natale il 7 gennaio (come faceva dal 1917). Intanto, la guerra va avanti. Kiev spera che il blocco "inaccettabile" degli autotrasportatori polacchi al confine comune finisca presto. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba…