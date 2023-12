Ucraina | nuovo attacco Russia | Kiev abbatte droni e jet

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’continua adre jet russi. Mosca risponde affermando di aver colpito F-16 in dotazione a: i caccia promessi all’, però, non sono ancora entrati in scena nella guerra iniziata a febbraio 2022. Le forze armate ucraine affermano di aver abbattuto 28kamikaze russi dei 31 che, denuncia, sono stati lanciati nelle ultime ore dalla Crimea. I russi “hanno attaccato l’con 31Shahed e due missili – si legge su Ukrinform che rilancia notizie diffuse dall’Aeronautica di– E 28Shahed 136/131 sono stati abbattuti nelle regioni di Odessa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad e Khmelnytskyi”. Le forze ucraine, riporta ancora Ukrinform, affermano di aver ...

...all'emigrazione o al reclutamento dei giovani GUERRA INE ANZIANI La guerra in... Molti di questi sfollati sono anziani, le cui pensioni basse rendono impossibile trovare un...I russi "hanno attaccato l'con 31 droni Shahed e due missili - si legge su Ukrinform che rilancia notizie diffuse dall'Aeronautica di Kiev - E 28 droni Shahed 136/131 sono stati abbattuti ...Ascoltare il messaggio di pace del Natale – esorta papa Francesco - per cambiare la storia che, gonfia di guerra, armi, disuguaglianze, migrazioni dolorose e osteggiate, rischia di sfuggire dalle mani ...Secondo Natale in guerra per l'Ucraina, giorni di guerra a Gaza. Gli appelli per il cessate il fuoco cadono nel vuoto, arrivano i nuovi messaggi del Papa.