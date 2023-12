Ucraina | la Russia annuncia la conquista di Marinka | nel sud - ovest del Donetsk

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin gli ha comunicato che le truppe russe "oggi hanno completamente liberato il villaggio di, ...

(Adnkronos) – L’ Ucraina continua ad abbatte re jet russi. Mosca risponde affermando di aver colpito F-16 in dotazione a Kiev : i caccia promessi ... (giornaledellumbria)

... nel sud - ovest del Donetsk", nell'est dell'. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Shoigu ha dichiarato che con la presa della città sarà possibile proteggere più efficacemente ...I trasferimenti da una colonia penale all'altra inspesso richiedono diverse settimane di ... Gli auguri di Zelensky all', che celebra il Natale per la prima volta il 25 dicembre (dal 1917)...La Russia ha preso il controllo di Marinka, nell’Ucraina orientale, coronando una fase offensiva nella guerra. Lo sostiene il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, citato dai media russi.La Russia ha annunciato il completo controllo delle proprie forze sulla città di Marinka, situata nell'Ucraina orientale. Il presidente Vladimir Putin ha sottolineato il risultato come ...