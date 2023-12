Tuttosport – i gol ai nerazzurri e gli occhiali da sole

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 25 dicembre 2023) 2023-12-25 10:28:56 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Sorride, in parte, l’Inter dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League. Itroveranno sulla loro strada l’Atletico Madrid del grande ex Diego Simone, in un confronto affascinante in panchina tra il Cholo e Simone Inzaghi, vecchi compagni di squadra ai tempi della Lazio dello scudetto. L’Inter ritroverà anche diverse vecchie conoscenze del calcio italiano: come De Paul e Morata. Morata, già quattro gol all’Inter Iincontreranno nuovamente l’attaccante spagnolo, che hanno già affrontato diverse volte quando vestiva la maglia della Juventus. E che sa come fare male all’Inter. Durante l’esperienza in bianconero, infatti, Alvaro ha realizzato ben quattro reti alla formazione milanese. La prima è quella che ha regalato la vittoria alla Juve a San Siro ...