Tuttosport – al 1° posto un capolavoro di Allegri

(Di lunedì 25 dicembre 2023) 2023-12-25 19:32:00 Arrivano conferme da: Dopo 17 giornate di campionato, la Juventus di Massimilianoha ottenuto 40 punti, solo 4 in meno rispetto all’Inter capolista. Un percorso soddisfacente, contrassegnato da 12 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (a Reggio Emilia contro il Sassuolo). Prendendo in considerazione tra i componenti della rosa a disposizione del tecnico livornese solo chi ha preso cinque volte il voto, è possibile stilare una graduatoria, appunto, per media voto sulla scorta delle pagelle di. Le pagelle Juve da inizio campionato Miretti 5.8 Per lui 12 presenze e un gol – decisamente pesante – sul campo della Fiorentina, gara per cui è stato premiato con un 7.5. Fagioli 5.83 Sei partite giocate e nessun gol. Poi la squalifica, ma anche il rinnovo di contratto. E la possibilità di ...

... appunto, per media voto sulla scorta delle pagelle di. Le pagelle Juve da inizio ... Gatti 6.10 Si è preso ilfisso e la . Un'ottima prima parte di stagione per lui, impreziosita dai ...Chi ci sarà al primoLa top 100 dei migliori calciatori del 2023 100. Marcus Thuram (Inter) 99. Warren Zaire - Emery (Psg) 98. Ollie Watkins (Aston Villa) 97. Denzel Dumfries (Inter) 96. ...Dopo 17 giornate di campionato, prendendo come riferimento le pagelle di Tuttosport, ecco chi si è messo più in mostra tra i bianconeri ...Dopo 17 giornate di campionato, prendendo come riferimento le pagelle di Tuttosport, ecco chi si è messo più in mostra tra i bianconeri ...