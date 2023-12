Tut – Il destino di un faraone | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tut – Ildi un: trama, cast e streaming delStasera, lunedì 25 dicembre 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Tut – Ildi un, miniserie televisiva del 2015. La miniserie racconta, per la prima volta sulla televisione, la vita delegizio Tutankhamon, dall’ascesa al potere al suo impegno per portare alla gloria l’Antico Egitto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Antico Egitto, 1332 a.C. L’Egitto è la più potente nazione al mondo, ma è colpito da una lotta intestina. Nella città di Tebe, ilAkhenaton è stato avvelenato dal suo servitore più fidato, Paraneffer, che viene in seguito giustiziato per tradimento; ad Akhenaton succederà il figlio Tutankhamon, che sale al trono già a nove anni. Il ...

01 dic 11:59 Meloni : no ai cibi sintetici per i poveri e naturali per i ricchi 'Vogliamo essere impegnati anche nella sicurezza e incolumità ... (247.libero)

... 23:50 La bussola d'oro Rete 4: ore 12.25 Il Natale di Poirot, ore 14:50 La sacra famiglia, 21:10 Hachiko, 23:25 La morte ti fa bella La 7: ore 14:00 Un povero ricco, 21:15- Ildi un ...La7,Ildi un faraone : 188.000 spettatori (1%);. Tv8, 4 Ristoranti : 159.000 spettatori (0.7%);. Nove, Casamonica Le mani su Roma : 236.000 spettatori (1.1%). Il vincitore di Sanremo ...Natale 2023, cosa vedere in tv Ecco la guida dei programmi che vanno in onda stasera in tv (lunedì 25 dicembre 2023), i film la fanno da padroni. Ecco tra cosa scegliere quindi tra ...Natale 2023, cosa vedere in tv Ecco la guida dei programmi che vanno in onda stasera in tv (lunedì 25 dicembre 2023), i film la fanno da padroni. Ecco tra cosa scegliere quindi tra ...