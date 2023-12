Tragedia in galleria | auto prende fuoco | momento di terrore

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Erano passate da poco le 16:30 quando, ieri pomeriggio, una Jeep Vangler, alimentata a diesel, ha presoall’interno di unalungo la S.S.77 della Val di Chienti, all’altezza di Serravalle di Chienti, direzione monti. Sul posto sono intervenute le squadre di Visso, Camerino e di Foligno che hanno spento le fiamme, tratto in salvo gli occupanti delleche si transitavano in quel, rimasti bloccati dal fumo, ed alla messa in sicurezza dello scenario. Il personale del 118 ha preso in cura 15 persone che risultavano essere lievemente intossicate. Sul posto Carabinieri, Polizia Stradale e Anas.Leggi anche: Roma, devastante incendio: pericolo per la salute, rischio diossina Intossicate 15 persone L’incendio si è sviluppato dal cofano di una macchina e i tre occupanti sono riusciti a ...