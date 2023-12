Tragedia di Natale | morti due giovani fidanzati | 23 e 25 anni | un terribile incidente

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Unstradale si è verificato ieri, vigilia di, a Taranto. Il sinistro, che ha coinvolto più mezzi, è avvenuto nel primo pomeriggio in via Michele Pierri, nei pressi del cantiere del nuovo ospedale San Cataldo. Le vittime sono una ragazza di 23, morta sul colpo, e un giovane di 25, deceduto dopo l’arrivo dei soccorsi. Si chiamavano Melania e Vincenzo, a quanto pare eranoda qualche anno. Uno dei feriti, il conducente della Kia, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. >“Fuori mi hanno detto di Rosanna Fratello…”. Grande Fratello: Beatrice lo rivela agli altri, che restano muti. Anche perché non poteva dirlo Ancora da capire la dinamica. Secondo le prime informazioni, quattro sono stati i veicoli ...