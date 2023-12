Tragedia di Natale in carcere | detenuto trovato morto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVigilia ditragica per ildi Bellizzi Irpino. Nella giornata del 24 – appunto – undi 31 anni e’ stato riprivo di vita. Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo sarebbeper cause naturali, ma non si escludono altre piste. Gli agenti della Polizia Penitenziari, prontamente allertati dai detenuti, hanno immediatamente messo in atto le procedure necessarie. La comunicazione ufficiale del decesso è stata inoltrata ai familiari del giovane, accentuando il dolore e il cordoglio che ora permeano la comunità carceraria. Indagini sono ancora in corso per determinare la causa del decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.