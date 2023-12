Traffico Roma del 25-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana Arimondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale ricordiamo che oggi e domani via dei Fori Imperiali a isola pedonale con deviazione per il trasporto pubblico sempre oggi spente le ZTL del centro e Tridente da domani al 7 gennaio le due zonelimitato torneranno ad essere attive tutti i giorni dalle 6:30 alle 20 fino al 7 gennaio per recarsi in centro verso le aree commerciali più corse per 17 linee bus a queste si aggiungono le due linee gratuita e free uno è free 2 in partenza da termine da Piramide dirette in centro i mezzi pubblici oggi sono in servizio dalle 16:30 alle 21 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia ...