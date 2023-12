Traffico Roma del 25-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti nella capitale sul raccordo si procede in coda lungo la carreggiata interna tra la diramazionenord e l’ardeatina in esterna code a tratti laFiumicino e la 24 sulla Cassia si rallenta tra Tomba di Nerone La Storta in uscita dalla città disagi dovuti anche un incidente tra la storta e la Giustiniana in direzione diincidente anche sulla Cassia Veientana con rallentamenti tra Prima porta e Castel de’ ceveri In quest’ultima direzione per la giornata di oggi spente le zone alimitato del centro e Tridente attive nuovamente da domani al 7 gennaio tutti i giorni dalle 6:30 alle 20 è sempre fino al 7 gennaio per recarsi in centro verso le aree commerciali più corse per 17 linee di bus a queste si aggiungono le due ...