Traffico Roma del 25-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Luceverdeper trovati all’ascoltoregolare sulle strade della capitale in corso la cerimonia San Pietro non sono esclusi i disagi per la circolazione nell’area circostante per l’afflusso di visite e fedeli oggi e domani via dei Fori Imperiali è isola pedonale sono deviate le linee bus che solitamente vi transitano oggi spente le ZTL del centro e del Tridente da domani al 7 gennaio le due zonelimitato torneranno essere attivo tutti i giorni dalle 6:30 alle 20 sempre fino al 7 gennaio per recarsi in centro verso le aree commerciali più corse per 17 linee bus a queste si aggiungono le due linee pulite Friuli frigo è in partenza da Termini e da Ostiense in mezzi pubblici oggi saranno in servizio fino alle 13 è nuovamente dalle 16:30 alle 21 i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul ...