Traffico Roma del 25-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Luceverdementre ma dell’ascolto poco ilnella capitale aumentano gli spostamenti nell’area di San Pietro per la cerimonia di Natale della benedizione Urbi et Orbi disagi anche per i lavori in corso in via a causa del manto stradale dissestato ancora chiusa alvia della Balduina via Ugo De Carolis e via Attilio Friggeri oggi e domani via dei Fori Imperiali e isola pedonale sono deviate le linee bus solitamente vi transitano fino al 7 gennaio per recarsi in centro verso le aree commerciali più corse per 17 linee di bus a queste si aggiungono le due linee gratuite free 1 ep 2 in partenza da Termini e tramite diretta in centro oggi i mezzi pubblici sono in servizio fino alle 13 è nuovamente dalle 16:30 alle 21 dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Porretta per il momento è ...