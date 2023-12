Traffico Roma del 25-12-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno e bentornati all’ascolto a pochi gli spostamenti lungo la rete viaria della capitale alle 10 consueta cerimonia in piazza San Pietro con la benedizione Urbi et Orbi previsti migliaia di Fede è possibile Dunque ripercussioni alin tutta l’aria solo per oggi spente le ZTL del centro e Tridente da domani e fino al 7 gennaio le due zone alimitato saranno attive tutti i giorni dalle 6:03 alle 20 per recarsi in centro o verso le aree commerciali Vi ricordo che fino al 7 gennaio sono potenziate numerose linee bus e a queste si aggiungono le due linee gratuite Friuli free due in partenza da Termini a piramide diretta in centro oggi Busto tram e metro saranno in servizio dalle 8:30 alle 13 è nuovamente dalle 16:30 alle 21 i dettagli di queste di altre notizie le trovate sul sito ...