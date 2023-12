Tra Misinto e Lazzate | nel Parco delle Groane torna la magia dei presepi nel bosco

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Anche quest’anno, passeggiando sui sentieri delci si può imbattere in alcuni bellissimirealizzati da gruppi di anziani frequentatori abituali di questi luoghi meravigliosi. In particolare, nella zona del “del Curato” a, sono più di una le rappresentazioni della Natività realizzate con passione ed impegno dai pensionati che hanno ...

... con grandissima soddisfazione possiamo dire che gli amici diBergamonti, Riccione e Misano ... ' E inoltrei nuovi iscritti abbiamo alcuni tesserati Sport provenienti dall'ingegneria Ducati ...... da Uboldo e, che hanno soccorso quattro persone , un ragazzo di 18 anni, uno di 27 e una ... Code sono segnalate anche in senso oppostoBusto Arsizio e Castellanza , direzione Milano, per ...I Comuni comunicano al Ministero la formale rinuncia al finanziamento di 900mila euro: mancano gli altri 500mila inizialmente non previsti ...MISINTO - Partita totalmente a senso unico per gli ospiti quella disputata oggi pomeriggio nel campo sportivo di Misinto tra Calcio Misinto 1971 e ...