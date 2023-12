Tiziano Ferro | “Non riesco a cantare | si chiude anno difficile”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Non, nona fare musica". E' un Natale particolare per. Il cantanteun 2023 che lo ha messo alla prova, in particolare per il divorzio. L'artista, su Instagram, si rivolge a follower e ammiratori con un messaggio di auguri tra commozione e propositi per il futuro.

"Non riesco a cantare, non riesco a fare musica". E' un Natale particolare per. Il cantante chiude un 2023 che lo ha messo alla prova, in particolare per il divorzio. L'artista, su Instagram, si rivolge a follower e ammiratori con un messaggio di auguri tra ...come non l'abbiamo mai visto. Il cantante di Latina pubblica sui social un video in cui fa gli auguri di Natale ai suoi fan. Ma non sono auguri come quelli degli altri anni. Il cantante, ...Voce tremante e quasi in lacrime, Tiziano Ferro manda un videomessaggio di auguri ai suoi milioni di followers e condivide i suoi problemi di salute: «So che vi aspettavate il karaoke, ma questo è ...“Non riesco a cantare, non riesco a fare musica”. E’ un Natale particolare per Tiziano Ferro. Il cantante chiude un 2023 che lo ha messo alla prova, in particolare per il divorzio. L’artista, su ...