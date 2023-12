Tiziano Ferro | “Non riesco a cantare | si chiude anno difficile”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Non, nona fare musica”. E’ un Natale particolare per. Il cantanteun 2023 che lo ha messo alla prova, in particolare per il divorzio. L’artista, su Instagram, si rivolge a follower e ammiratori con un messaggio di auguri tra commozione e propositi per il futuro. “So che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è unun po’ particolare. Ultimamente non, nona scrivere, nona fare musica. Pochi giorni fa ho registrato il duetto con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato, ma finita la performance la voce è andata via”, dicenel ...

Pubblicato il 25 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – "Non riesco a cantare , non riesco a fare musica". E' un Natale particolare per Tiziano Ferro . Il ... (dayitalianews)

“E’ stato un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Ho capito che il ... (ilfattoquotidiano)

"Non riesco a cantare, non riesco a fare musica". E' un Natale particolare per. Il cantante chiude un 2023 che lo ha messo alla prova, in particolare per il divorzio. L'artista, su Instagram, si rivolge a follower e ammiratori con un messaggio di auguri tra ...ha publicato un video natalizio incui racconta della sua fase di blocco artistico a cui ha aggiunto un testo: 'l Natale della ricostruzione. Auguri di cuore amici miei!'. Nel video il ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Tre persone sono morte in un incidente stradale lungo la provinciale 131 a Barberino del Mugello (Firenze). Due auto, per cause da chiarire, si sono scontrate frontalmente: una delle due vetture ha pr ...