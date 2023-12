Tiziano Ferro | “Non riesco a cantare | si chiude anno difficile”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Pubblicato il 25 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – "Non, nona fare musica". E' un Natale particolare per. Il cantanteun 2023 che lo ha messo alla prova, in particolare per il divorzio. L'artista, su Instagram, si rivolge a follower e ammiratori con un messaggio di auguri tra commozione e propositi per il futuro. "So che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è unun po' particolare. Ultimamente non, nona scrivere, nona fare musica. Pochi giorni fa ho registrato il duetto con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato, ma finita la performance la voce è andata via", dice ...

