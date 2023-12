Tiziano Ferro | il messaggio di Natale ai fan | “Non riesco più a cantare e scrivere È un momento di ricostruzione”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Emozionato,da Los Angeles ha mandato i suoi auguri diai tanti che lo seguono sui social. Un“particolare”, ha ammesso il cantante. Il primo in cui il cantautore di Latina non si lancia nel suo ormai tradizionale Karaoke con i fan. “Ultimamente nonveramente a, a, nona fare musica… pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa e ho pensato che tutto si fosse sbloccato ma finita quella performance la voce è andata via per un po’”. Perquesto non è stato un anno facile. Dopo 7 anni di amore, 4 di matrimonio e 2 figli, ha annunciato sui social (qualche mese fa) il divorzio da Victor Allen. “Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre ...

Tiziano Ferro come non l'abbiamo mai visto. Il cantante di Latina pubblica sui social un video in cui fa gli auguri di Natale ai suoi fan.

