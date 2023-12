Tiziano Ferro commosso sui social | “Non riesco a cantare | dopo la performance con Elisa pensavo di essermi sbloccato ma…”

"Non riesco a cantare, non riesco a fare musica". E' un Natale particolare per. Il cantante chiude un 2023 che lo ha messo alla prova, in particolare per il divorzio. L'artista, su Instagram, si rivolge a follower e ammiratori con un messaggio di auguri tra ...ha publicato un video natalizio incui racconta della sua fase di blocco artistico a cui ha aggiunto un testo: 'l Natale della ricostruzione. Auguri di cuore amici miei!'. Nel video il ...«È stato un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Ho capito che il mio corpo e la mia voce ...Un like come prova di pace Forse è troppo ma a molti non è sfuggita la reazione di Francesco Totti alla foto pubblicata dal titolare ...