Tiziano Ferro | annuncio shock | “Scusate | non ce la faccio”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) In un video emozionante pubblicato sul suo profilo Instagram,, una delle voci più amate della musica italiana, ha condiviso con i suoi fan un messaggio profondamente personale in occasione del Natale. Rompendo la tradizione del karaoke natalizio, il cantante ha esposto le sue lotte interne in un anno che descrive come particolarmente difficile. “Ciao a tutti ragazzi lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale però è un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica”, ha confessato, evidenziando un periodo di notevole turbolenza personale. Pur non citando esplicitamente il suo divorzio dall’ex-marito Victor Allen e le problematiche legali negli Stati Uniti relative ai suoi figli, il cantante ha lasciato intendere che sta affrontando momenti ...

