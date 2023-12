The Family Plan | Mark Wahlberg super papà nel film di AppleTV+

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 25 dicembre 2023) "La famiglia è tutto! È la cosa più importante": intervista ae Michelle Monaghan, genitori fuori dal comune nelThe. Su Apple Tv+.ci ha abituato ai suoi ruoli d'azione. È strano quindi vederlo con bimbo in braccio mentre fa la spesa almercato. Quando pensiamo però di aver capito quale tipo distiamo guardando, Thespiazza: su Apple TV+ dal 15 dicembre, la pellicola di Simon Cellan Jones si trasforma infatti in tutt'altro. Con lui Michelle Monaghan nel ruolo di una moglie che vorrebbe un po' più di avventura nella sua vita. E, quando scopre che il marito in realtà prima di conoscerla era un assassino, viene esaudita in modo abbastanza ...