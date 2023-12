Teotino | «Mkhitaryan ostacolo di Frattesi | ma non sembra deluso»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023)si è espresso sue la sua stagione da urlo con la maglia dell’Inter. Motivo per il qualenon sta trovando molto spazio. NON? Gianfranco, a Radio Sportiva, parla di: «sorprende la stagione straordinaria di, la sua miglior stagione degli ultimi 5 anni. La classe dell’armeno è daalla maggiore presenza in campo dell’ex Sassuolo. Anche lui stesso se ne sta accorgendo, credo non ci saranno problemi. Inzaghi bravo sfruttare questo momento di grazia dell’armeno, che ovviamente è un giocatore che ha ormai una sua certa età.non miun giocatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...